Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 августа

Турецкие службы продолжают искать российского спортсмена Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор. Проверка камер наблюдения и чипов на ногах пловцов показала, что Свечников стартовал вместе с другими участниками, но на финише его отметка пропала.

Местоположение российской альпинистки Натальи Наговициной известно спасателям. Однако подтвердить гибель альпинистки официально нельзя, поскольку для этого нужно добраться до нее. Сделать это до сих пор не вышло из-за непогоды в высокогорной части Тянь-Шаня.

Максимальный риск самых мощных вспышек на Солнце с середины лета зафиксировали ученые. Как уточняют астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, речь идет о вспышках Х-класса. Они выбрасывают огромное количество энергии и излучения.

