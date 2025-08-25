Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 августа

Новости регионов: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 6,5 га

Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе

Спасатели проверят 30 км Босфора, где пропал москвич во время заплыва

Движение через Живописный мост затруднено из-за ДТП

Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

Морская полиция проверяет Босфор после исчезновения москвича во время заплыва

Спасатели после двух дней поисков нашли пропавших туристов на Курилах

Береговая охрана Стамбула начала поиски пловца Свечникова

Турецкие службы продолжают искать российского спортсмена Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор. Проверка камер наблюдения и чипов на ногах пловцов показала, что Свечников стартовал вместе с другими участниками, но на финише его отметка пропала.

Местоположение российской альпинистки Натальи Наговициной известно спасателям. Однако подтвердить гибель альпинистки официально нельзя, поскольку для этого нужно добраться до нее. Сделать это до сих пор не вышло из-за непогоды в высокогорной части Тянь-Шаня.

Максимальный риск самых мощных вспышек на Солнце с середины лета зафиксировали ученые. Как уточняют астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, речь идет о вспышках Х-класса. Они выбрасывают огромное количество энергии и излучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

