СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области

Следственный комитет РФ изъял бортовые самописцы после крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились 10 человек. В настоящее время проводят ДНК-экспертизы, чтобы установить личности погибших.

Пассажиры салатовой ветки Московского метрополитена временно пересядут на автобус. Поезда от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" не будут курсировать. Это связано со скорым открытием нового участка линии от "Селигерской" до станции "Физтех". И в выходные данный участок будут подключать к сети метрополитена.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.



хрон. 4.35

((Рябинкина))

((ЗК)) Яхромская, Лианозово и Физтех - три новые станции салатовой ветки уже почти готовы. Последние приготовления к открытию пройдут с 26 по 28 августа. В эти даты поезда между станциями Селигерская и Петровско-Разумовская ходить не будут.

Решение о продлении салатовой ветки Сергей Собянин принял еще в 2019 году. Эту инициативу москвичи поддержали на портале Активный гражданин.

((СБОЙКА люди))

2. До Алтуфьево ездить много времени занимало, тем более автобусы забитые. Так что здесь метро было б замечательно

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3. СтанцияФизтех конечно разгрузит, сел в метро и соответственно не надо тратить время на автобус, пересадки.

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4. Метро естественно нужно, довольно далеко находятся ближайшие станции - Алтуфьево, Селигерская. Поэтому здесь метро конечно решит проблему эту.

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5. На автобусах не очень удобно добираться, поэтому метро удобнее будет.

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6. Сейчас мы добираемся сложно, метро оно нужное, у нас вообще возле дома будет, мы счастливы!



((ЗК)) Сейчас протяженность ЛюблИнско-Дмитровской линии - чуть больше 38 км.

((графика продление Люблинско-Дмитровской линии))

Станции метро Бутырская, Фонвизинская и Петровско-Разумовская открыли еще в 2016 году. Затем построили еще 3: Окружную, Верхние Лихоборы и Селигерскую. И вот теперь готовят к открытию - Яхромскую, Лианозово и Физтех.

((СНХ Юлия Темникова - советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена))

0.18 Два из трёх дней - это выходные дни, когда людей в транспорте меньше. Петровско-Разумовская временно настанет конечной. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты. Вы сможете также воспользоваться бесплатными автобусами КМ Серпуховско-Тимирязевской линии метро, МЦК и наземным транспортом. Открытия новых станций ждут полмиллиона москвичей. Они получат новые маршруты и смогут экономить до 40 минут в день.

((ЗК)) ((графика карта автобусы))

На время закрытия участка салатовой ветки запустят компенсационные автобусы (КМ). Они будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи.

А также - короткие рейсы м40к.

Автобусы с номерами, 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 будут доезжать до «Петровско-Разумовской» с остановкой только у станции «Верхние Лихоборы».

Кроме того, маршрут 179 удлинили - автобусы станут заезжать к метро «Петровско-Разумовская».

((СНХ Максим Климанов - эксперт по транспорту))

0.58 Люблинско-Дмитровская линия метро соединяет северную часть города Москвы с юго-восточной. Она собственно так и задумывалось. Она имеет не самый большой пассажиропоток в московском метро, но имеет определённое значение для жителей этих территорий, которые с помощью неё могут добраться до других станций метро и также до центра города. Ещё стоит отметить, что Люблинско-Дмитровская линия метро значительно интегрирована железнодорожной инфраструктурой. Это произошло в последние годы. Там есть пересадки на множество станций московских центральных диаметров, на московская центральное кольцо, что также важно для тех, кто пользуется этой линией.

((ЗК)) Новый участок улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей районов Северный, ДмИтровский, Восточное Дегунино, БескУдниковский и Лианозово, а также города Долгопрудный.

Кроме того, снизится нагрузка на конечные станции серой СерпухОвско-Тимирязевской линии. Разгрузится и улично-дорожная сеть, включая ДмИтровское шоссе и улицу 800-летия Москвы.

((СНХ Андрей Борисов - ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ))

5.20 в старых граница города, в пределах МКАД у нас оставались районы до последнего времени вообще не обслуживаемые магистральным, скоростным внеуличным транспортом. СКЛ это район Дмитровский, это район Восточное Дегунино как примеры того, как в условиях сложившейся застройки у людей альтернатив наземному транспорту, априори более медленному, а с учётом того что и Дмитровское шоссе весьма загружено, сильно медленному - альтернатив ему практически не было.

((ЗК)) ((графика Яхромская)) Индивидуальный дизайн каждой станции детально проработан.

Платформа новенькой Яхромской окрашена в красно-белые тона. Потолок вестибюлей украшают ромбические элементы со встроенными светильниками. А на панелях путевой стены разместили художественное панно площадью 815 кв. метров, посвященное празднованию 800-летия Москвы в 1947 году.

((графика Лианозово))

Цветовая гамма платформы станции «Лианозово» напоминает кофе с шоколадом. В оформлении отражена тема детства.

((графика Физтех))

А за основу самой северной станции московского метро - Физтех, авторы проекта взяли научную тематику.

Главным ее украшением стали световые колонны в центре платформы. Между ними установили широкие скамьи, тоже с подсветкой.

Диана Жукова, Лариса Назарова, Елена Русских, Москва24

Август вспомнил о том, что он - летний месяц: сегодня солнце наконец-то вернулось в столицу. А днём было ещё и по-летнему тепло: столбики термометров дотянулись до 19-ти градусов. Останется ли комфортная погода с нами на выходные и удастся ли избежать осадков - знает ведущая "Атмосферы" Дарья Ермакова.

-- СНХ --

((ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРИМОРЬЕ

Режим ЧС федерального масштаба ввели в регионе из-за циклона))

Федеральный режим ЧС ввели в Приморье из-за мощнейших осадков. За день выпало около половины от месячной нормы. Пока ущерба насчитали на 7 миллиардов. Без транспортного сообщения остались 27 населенных пунктов. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Администрация Владивостока попросила работодателей отпустить людей из офисов. А два детских сада пришлось эвакуировать из-за прибывающей воды. Учебный год в городе начнется позже из-за последствий циклона. Дети с первого по четвертый класс начнут учиться с 11 сентября. Первыми к занятиям приступят старшеклассники - 4-ого числа.Суд освободил по УДО девушку, осужденную за ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Эта громкая авария произошла в 2021 году на улице Авиаторов . Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе мать с тремя мальчиками. Двое из них погибли, младший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Позже выяснилось, что за рулём Мазды была начинающий водитель, и в тот момент девушка отвлеклась на мобильный телефон. В итоге суд приговорил её к 5 годам колонии-поселения. Виновница отбывала наказание в Рязанской области.

(( НАЕХАЛ НА ОСТАНОВКУ

Лишённый прав водитель устроил страшную аварию в Калуге ))

Виновника крупного ДТП в Калуге арестовали на два месяца - об этом сообщили в областной прокуратуре. Ранее сообщалось, что во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель проехал через несколько рядов, выскочил на тротуар и налетел на остановку. В результате в аварии пострадали 11-ть человек, включая детей. По факту ДТП возбудили уголовное дело. При этом ещё в апреле мужчину лишили водительских прав, причём также по причине наркотического опьянения. А ещё он в общей сложности почти сорок раз нарушал правила дорожного движения - и это только в этом году.





КСК "Битца" открылся после капитальной реконструкции. Крупнейший в Европе конно-спортивный комплекс теперь может ежедневно принимать до полутора тысяч посетителей. Для спортсменов созданы современные и безопасные манежи. А любителям конных прогулок теперь предлагают маршрут по парку протяженностью почти в два километра. Состояние до- и после- ремонта оценила Алена Касаткина.

((ТЕПЕРЬ НА КОНЕ. Конноспортивный комплекс "Битца" открыли после реконструкции. Для кого проводят занятия?))



((ГЕО Балаклавский проспект, д.33))

((Зк)) Крупнейший в Европе! Целых сорок шесть гектаров земли и все это в конноспортивном клубе БИтца , который открыли сегодня после масштабного обновления.

Здесь можно взять лошадь на прокат или записаться на занятия по верховой езде. Немало местных воспитанников - ещё школьники. Они выступают на российских и международных соревнованиях. А, чтобы показывать на манеже отличные результаты, все свободное время проводят со своими подопечными - чистят, кормят заплетают гривы. Например, Артём и Пати Тайм вместе уже два года на этой конюшне.

((ТИТР АРТЁМ ЕРШОВ))

«Я её привёз из Калининграда. ((СКЛ)) Ей 12 лет, ездим на ней по юношеским въездом, ну вообще она может по юниорским выездом тоже выступать. СКЛ конкретно на ОВС мы уже год и ей все нравится, она прекрасно себя чувствует на данной конюшне»

((ГЕО СНЯТЬ, АРХИВ ПРОСТАВЛЕН!!))

((ЗК)) А ещё пять лет назад Битцу, буквально, нужно было спасать. Комплекс, построенный к олимпиаде восьмидесятого года, рассыпался на глазах. А условия, в которых содержались лошади, стали угрожать их жизни.

((ГЕО Балаклавский проспект, д.33))

((ТИТРОВАТЬ В САМОМ НАЧАЛЕ))

((ТИТР АЛЛА СУББОТИНА, мастер спорта России))

«Битца разваливалась! ((скл)) на стенах была плесень, воздух не совсем хороший был в конюшне ((скл)) У нас не было грунтов хороших, просто песок лежал и лошади могли травмироваться, сейчас новый манеж построен, здесь мы сейчас находимся - новая конюшня, отсыпаны все поля еврогрунтом, очень хорошие условия сделаны для спортсменов и тренеров, новые раздевалки с душевыми - сделали все на очень высоком уровне».

((Стендап))

Главное - чему уделили внимание во время ремонта битцевского конно-спортивного комплекса - это безопасные условия для содержания и тренировок лошадей. Мы на территории главного манежа. Здесь не толко провели масштабное благоустройство, но и полностью заменили покрытие. Если раньше это был обычный грубый песок. Теперь это кварцевый. Мелкий, чистый и очень плотный. Чтобы, во время выездок, лошадь не получила травму.

((ЗК)) Ремонт длился четыре года. Теперь во всесезонных конюшнях размещаются 276 лошадей. В распоряжении животных - современная ветеринарная клиника и даже солярий. При этом, пока проводились работы, занятия в комплексе не прекращались. За это время здесь выросло новое поколение наездников.

Лайф: лошадь

((Сбойка Наездники))

За последние годы очень улучшилось качество манежа, конюшен, леват

+

Битца - это потрясающий клуб, у него потрясающее местоположение и тут потрясающий ремонт сделали за последние несколько лет.

+

Условия сделали для лошадей и всадников фантастические, т.е много комфортных теплых раздевалок, уборные комнаты.

((ЗК)) ((Собянин на коне)) В числе прочего, отремонтировали и территорию крытого манежа. Его посетил Сергей Собябнин. Однако, на этом визит не закончился, Мэр прокатился на одном из жеребцов по обновленной спортивной площадке.

((Лайф кормит коня))

((Зк)) Сергей Собянин,также проверил условия содержания животных. Затем посмотрел ремонт на стадионах и трибуны для зрителей. Он отметил, что сейчас, благодаря своей территории и современному оснащению, Битца стал одним из лучших в мире центров конного спорта.

((Собянин))

Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, вышли большое количество чемпионов России и мира, но, с к сожалению, наступило время, по сути дела стал аварийный, малоприспособленным для спорта и отдыха, поэтому приняли решение о реконструкции всего этого огромного пространства и сегодня Битца переживает новое рождение, здесь созданы новые спортивные сооружения. ((СКЛ)) Так что, Москва, москвичи и спортсмены получили первоклассное пространство.

((Зк)) Помимо занятий по выездке и конкуру, в Битце - немало инфраструктуры для других видов спорта - плавание, баскетбол, большой теннис, а также занятия по общей физической подготовке. Записаться на них можно бесплатно.

(( сбойка Люди))

Сейчас хотя бы здесь можно с детьми здесь можно погулять прогуляться, смотрю тут много молодежи много занимается спортом. Прекрасно же когда развитие.

+

Всё сделано ярко, красочно и доступно для детей.

((ЗК)) Крупнейший в Европе конноспортивный комплекс теперь может ежедневно принимать до полутора тысяч посетителей. Кстати, для прогулок верхом Задействована и ближайшая к нему природная инфраструктура. Прямо с территории комплекса На территории Битцевского леса организован конный маршрут протяженностью 1,7 км.

Алёна Касаткина, Виталий Лукьянов, Алексей Филин, Сергей Новиков, м24

Хр.: 4,44))((ГЕО: улица Нижегородская, 67))



Тестовое голосование в Москве прошло успешно, показав готовность новой системы. Такую оценку озвучил общественный штаб по наблюдению за выборами мэра. Проверку проводили в онлайн и офлайн формате. Более 400 тысяч москвичей в ходе этого голосования ответили на вопрос, какие мероприятия надо провести на День города. Подробнее о том, как проводилось тестирование - расскажет Наталья Мезина.





((ТЕСТОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. На какой вопрос отвечали москвичи сегодня?))

((Хр. 3' 54''))

((Рябинкина))

((ГЕО: улица Нижегородская, 67))

((ЛАЙФ ЧЛЕН КОМИССИИ))

-до открытия остаётся пара минут, члены комиссии готовы, работают электронные терминалы и готова классическая корзина для бюллетеней -

((ЗК))

На избирательных участках всё строго и по регламенту. Голосование хоть и тестовое, но ответственности не меньше, говорят члены комиссии и наблюдатели. За шесть часов надо проверить, как будет работать система даже в неординарной ситуации, если, например, отклЮчат свет или пропадет связь.

((ЛАЙФ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ))

((ТИТР: Афанасьева Светлана Анатольевна председатель УИК 1544))

???Это совершенно несложная процедура - прикладываем документ, нажимаем кнопку "сканировать", после того, как происходит распознавание личности - избиратель может принять участие в выборах

((ЗК))

Терминалы электронного голосования на участках - ноу-хау этого года. Простое в использовании устройство позволяет москвичам в несколько кликов выбрать нужного кандидата. А комиссии - без длительных и изматывающих процедур подсчитать голоса, исключив ошибки человеческого фактора.

((СБОЙКА НАБЛЮДАТЕЛИ))

((ТИТР: ВАСИЛИЙ ВОЛКОВ - Член Общественной палаты Москвы, член Общественного штаба по наблюдению за выборами))

«сегодня посмотрели новые технологическое оборудование очень удобно. Очень надёжное. Я думаю, если москвичи придут и проголосуют с помощью этого оборудования, то их голос будет совершенно точно учтён»

+

((ТИТР: АЛЕКСАНДР ЩИПКОВ - член Общественной палаты Москвы))

«Всё на самом деле очень просто берёшь свой паспорт обычно российский паспорт сканируешь его расписываешься и идёшь на пункт голосования там Выбираешь пункт его отмечаешь и уходишь всё это занимает полторы-две минуты»

+

((ТИТР: ВЕРА МОСКВИНА - Член штаба по общественному наблюдению за выборами))

«невероятно Всё технологично мы поняли то что подсчёт голосов будет очень быстрым фальсификацией исключены»

((ЗК))

Ознакомиться с нововведениями системы дистанционного электронного голосования в Москве на тестовом голосовании успели почти 430 тысяч человек. У каждого была возможность выбрать как классический бумажный бюллетень, так и технологическую новинку.

((СБОЙКА МОСКВИЧИ))

«Ты можешь проголосовать в любой точке города Москвы, на любом участке и не быть привязанным, не нужно приходить конкретно на какую-то точку, где находятся твои данные

++ в принципе ты можешь проголосовать в любое время в любом месте через свой личный кабинет и для этого не нужно куда-то спешить, торопиться

++ буквально за 5 секунд сканируешь паспорт и быстро подходишь к терминалу там тоже сканируешь паспорт выбираешь и всё и в течение 2 минут уже можешь идти домой со спокойной душой, что ты сделал свой выбор»

((ЗК)) ((ГРАФИКА ДЭГ))

Тестирование онлайн голосования проходило параллельно с очным. Москвичи приняли в нём участие через свои личные кабинеты на портале Мос. точка ру. На выборах в сентябре будет работать такой же принцип. Нужно лишь подтвердить личность через смс сообщение с цифровым кодом, поставить галочку в бюллетене и нажать кнопку проголосовать. И сделать это из любой точки России без необходимости оформления открепительных удостоверений.

((СХ)) ((файл из Обмена / 25.08 / Тест голосования))

((ТИТР: Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами))

((05:08)) - Мы наблюдаем за всеми участками, которые находятся в городе. Будет в штабе онлайн трансляция со всех избирательных участков, будут работать мобильные группы, мы формируем корпус общественных наблюдателей…СКЛ…уже завершен наблюдателей, вместе с нами будет работать 11 тысяч волонтеров, они сейчас проходят обучение…СКЛ…Все будет безукоризненно отслеживаться - ((05:57))

((ЗК)) ((ГРАФИКА ВЫБОРЫ 2023))

Выборы мэра в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. По традиции проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера, как онлайн, так и на участках.

Наталья Мезина, Евгений Шульга, Мария Соколова, Жанна Гуш, Кристина Неклюдова. М24Опубликованы материалы ЕГЭ на следующий год. В Рособрнадзоре сообщили, что задания поменяются по всем предметам, кроме химии и базовой математики. Изменятся не только некоторые вопросы, но и система ответов, и даже сама структура измерительных материалов. Где-то в блоках добавят вопросов, а где-то сократят. По словам специалистов - все это нужно, чтобы улучшить систему проверки знаний, как выпускники умеют анализировать информацию, давать развернутые ответы и использовать аргументацию.