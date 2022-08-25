66 спасателей привлекли к тушению пожара в конноспортивном комплексе в Подмосковье

Спасателям удалось сбить открытый огонь в конноспортивном комплексе в Подмосковье. Пожар начался 25 августа под Видным, его уже локализовали, но не потушили до конца.

Еще до прибытия МЧС эвакуировали 26 человек и 103 лошади. К тушению пожара привлекались 66 спасателей и 22 единицы техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.