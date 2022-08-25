Пожар в конноспортивном клубе в Подмосковье локализован

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар в конноспортивном комплексе в деревне Орлово Ленинского городского округа удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 14:24 по московскому времени пожар локализован на площади 900 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Конноспортивный комплекс загорелся в четверг, 25 августа. В администрации Ленинского городского округа сообщили, что из здания вывели 15 лошадей, они не пострадали. В тушении возгорания принимали участие 62 человека и 19 единиц техники.

До этого возгорание произошло на складе в поселке Тучково в Московской области. Уточнялось, что площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Позже пожар удалось потушить. В ГУ МЧС по Московской области добавили, что пострадавших при пожаре нет.