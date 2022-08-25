Открытое горение в конюшне в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В здании конюшни в Ленинском городском округе Московской области ликвидировано открытое горение на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В 14:49 объявлена ликвидация открытого горения", – сказал собеседник агентства.

Конноспортивный комплекс загорелся в четверг, 25 августа. В администрации Ленинского городского округа сообщили, что из здания вывели 15 лошадей, они не пострадали. В тушении возгорания принимали участие 62 человека и 19 единиц техники.

До этого возгорание произошло на складе в поселке Тучково в Московской области. Уточнялось, что площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Позже пожар удалось потушить.

