Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести

Спасатели МЧС России в Саратове извлекли из-под завалов еще одного пострадавшего после взрыва газа в жилом доме. Мужчина провел под бетонными плитами более шести часов, но спасти его не удалось.

Число погибших в результате трагедии увеличилось до шести человек. МЧС опубликовало кадры спасательной операции. В Саратов прибыл Глава МЧС России, который будет лично контролировать ликвидацию последствий взрыва.

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