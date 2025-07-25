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25 июля, 17:30

Происшествия

Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести

Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести

Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

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Спасатели МЧС России в Саратове извлекли из-под завалов еще одного пострадавшего после взрыва газа в жилом доме. Мужчина провел под бетонными плитами более шести часов, но спасти его не удалось.

Число погибших в результате трагедии увеличилось до шести человек. МЧС опубликовало кадры спасательной операции. В Саратов прибыл Глава МЧС России, который будет лично контролировать ликвидацию последствий взрыва.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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