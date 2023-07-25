В деле об аварии в ТЦ "Времена года" есть неустановленные лица – СК

Главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя, выступающего в Пресненском суде Москвы.

Ранее следствие потребовало арестовать главного инженера, из-за которого погибли четыре человека. В суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.