Прокуратура проверит причины экстренной посадки самолета в Самаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

8 июня летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолет Boeing-738 авиакомпании Smartvia совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Уточняется, что самолет экстренно сел из-за неполадок работы авиационного оборудования. На борту находилось семь членов экипажа и 188 пассажиров, пострадавших нет, самолет приземлился благополучно.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", – заявили в ведомстве.

6 июня самолет индийской авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, осуществил незапланированную посадку в Магадане в связи с неисправностью. О пострадавших не сообщалось.

Ранее самолет авиакомпании Utair, выполнявший маршрут Сургут – Москва, подал сигнал тревоги. После этого он приземлился в Перми. Позже в авиакомпании заявили, что причина вынужденной посадки заключалась в ухудшении самочувствия одного из пассажиров.

Самолет с пассажирами из Индии экстренно сел на Колыме