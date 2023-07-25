Новости мира: автомобиль протаранил толпу протестующих в Израиле

Автомобиль протаранил толпу протестующих на стихийном митинге в центре Израиля. В знак протеста против судебной реформы люди перекрыли шоссе. На кадрах видно, что водитель намеренно наехал на манифестантов.

После одобрения первой части судебной реформы протесты усилились по всему Израилю. Люди собираются, чтобы выступить против расширения контроля Кнессета над судами.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в понедельник, 24 июля, осудил принятие одной из поправок и заявил о планах оспорить это решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.