В Бурятии продолжают поиск туристов, попавших под сход лавины

В Бурятии продолжается поиск туристов, попавших под сход лавины. Уже известно о том, что как минимум один человек погиб.

Спасатели обнаружили тело женщины. Троих мужчин удалось эвакуировать из опасного района, еще троих ищут. Возможно, они находятся под снежными завалами.

Незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение на Пик Конституции. Лавина обрушилась на их склон накануне.

