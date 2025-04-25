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25 апреля, 17:30

Происшествия

Жителя Подмосковья объявили в розыск за долги по штрафам на 5 миллионов рублей

Жителя Подмосковья объявили в розыск за долги по штрафам на 5 миллионов рублей

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В Подмосковье 35-летнего мужчину объявили в розыск за неуплату дорожных штрафов почти на 5 миллионов рублей. В его отношении возбуждено свыше трех тысяч исполнительных производств. Также мужчина должен вернуть 580 тысяч рублей двоим гражданам.

Сам должник утверждает, что иномарка, на которую выписаны штрафы, давно ему не принадлежит. Он готов обжаловать постановления и предоставить документы, подтверждающие, что автомобилем уже много лет пользуется другой человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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