Новости мира: Турция сообщила о гибели всех пассажиров самолета с делегацией Ливии

Турция сообщила о гибели всех пассажиров частного бизнес-джета с делегацией Ливии на борту, включая главу ливийского Генштаба Мухаммеда аль-Хаддада. Всего погибли 5 человек – 2 пилота, бортпроводница, еще 1 пассажир и генерал.

Самолет вылетел из Анкары в Триполи, и через 40 минут связь с ним оборвалась. Перед этим судно подало сигнал об отключении электроэнергии и попыталось совершить аварийную посадку в аэропорту Эсенбога, но до него не долетело.

