Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Движение затруднено на Калужском шоссе из-за аварии. По дороге из области в Москву сразу за деревней Ватутинки опрокинулась фура. Грузовик вез овощи, сейчас их перегружают в другую машину. По словам очевидцев, пострадавших нет, однако на кадрах видно, что на место прибыли пожарные машины и спасатели. Перекрыты почти все полосы, машины проезжают только по крайней правой.



Теплоснабжение в Химках восстанавливают по резервной схеме. Об этом сообщили в химкинском филиале Мосэнерго. Из-за аварии без отопления и горячей воды остались почти 60 зданий. Среди них жилые дома, школы и детский сад, а также хостел и торговые центры. По словам местных жителей, тепла не было около 10 часов. Как сообщили энергетики, сейчас не подключенными остаются четыре дома.

Пешеходов и водителей просят быть внимательнее на дороге. Из-за сильной гололедицы в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, 25 декабря. В настоящее время в городе около нуля, но к ночи резко похолодает до -6...-11 градусов. После такой смены температур, дороги покроются ледяной коркой. В новогоднюю ночь москвичей, скорее всего, ждет небольшой мороз, максимум до -4 градусов. Обойдется и без существенных осадков.

Гуляющие в парке Фили жители заметили купающегося мужчину. Он уверенно рассекал ледяную гладь, с удовольствием нырял.

На Донецком направлении во время наступления российские войска ликвидировали сводную группу украинских наемников. Об этом сообщили в Минобороны. Большие потери ВСУ несут и на других направлениях. Российская армия продолжает уничтожать и украинскую технику. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области. В ДНР сбит украинский самолет Су-27, и три вертолета. Также за сутки перехвачено 15 украинских беспилотников.

Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в столичном регионе, скоро ему предстоит операция. Об этом сообщил его помощник. Экс-глава "Роскосмоса" был ранен при обстреле Донецка, осколок застрял возле позвоночника. В московские больницы также привезли двоих пострадавших военных советников. Еще двое находятся в Донецке в тяжелом состоянии, а третий – в госпитале Ростова-на-Дону. Перед операцией Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

