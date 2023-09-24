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24 сентября, 08:30

В мире

Новости мира: антиправительственный митинг собрал более 100 тыс человек в Израиле

Новости мира: антиправительственный митинг собрал более 100 тыс человек в Израиле

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В Тель-Авиве более ста тысяч человек собрал очередной антиправительственный митинг. Люди протестуют против судебной реформы Биньямина Нетаньяху с начала 2023 года. Протестующие заблокировали трафик возле комплекса правительственных зданий. На месте дежурили полиция и медики. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами.

Тем временем Франция протестует против насилия и расизма в полиции, в стране прошла общенациональная акция. Однако митинг в Париже перерос в столкновения с правоохранителями. Около 20 человек атаковали патрульную машину. Один из силовиков достал оружие, чтобы разогнать нападающих. Манифестанты разбежались, а полицейский сел в автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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