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22 сентября, 07:30

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Военные США нашли обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35

Военные США нашли обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35

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В соцсетях появилось видео, где, по предварительной информации, зафиксирован момент крушения американского F-35. Самолет стоимостью не менее 80 миллионов долларов пропал в Южной Каролине после нештатной ситуации во время тренировочного полета.

Пилот успел катапультироваться. При этом он не активировал систему слежения, поэтому истребитель-бомбардировщик не видели радары. За помощью в поисках военные обращались к местным жителям. В итоге обломки F-35 нашли спустя сутки примерно в 100 километрах от того места, где приземлился пилот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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