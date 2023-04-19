Найденный в жилом доме в Москве подозрительный предмет оказался муляжом гранаты

Фото: телеграм-канал "112"

Подозрительный предмет, обнаруженный в подъезде многоэтажки в Москве, оказался муляжом ручной гранаты, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Растяжку с предметом, похожим на ручную гранату, нашли в жилом доме на Новозаводской улице. На место оперативно прибыли саперы. Оказалось, что угрозы он не представляет.

В настоящее время устанавливается, кто и зачем оставил предмет.

В начале апреля похожие на гранаты предметы обнаружили около ТЦ "Парк Хаус" на северо-востоке Москвы. В мусорном контейнере вблизи торгового центра нашли порядка 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты.

До этого возле ТЭЦ-20 на улице Вавилова в Москве обнаружили похожий на мину предмет. По данным источника, знакомого с ситуацией, территорию в районе находки оцепили. Кроме того, решение проблемы было передано саперам.