Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 16:30

Происшествия

Самолет турецкой авиакомпании выкатился за полосу на 50 метров в Перми

Самолет турецкой авиакомпании выкатился за полосу на 50 метров в Перми

Открытое горение в здании в Щелкове ликвидировано

Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь

Открытое горение в торгово-офисном здании в Щелкове ликвидировали

Историческое здание штаба ЧФ в Севастополе повреждено ракетным ударом

Историческое здание штаба Черноморского флота повреждено в результате ракетного удара

Аксенов сообщил о сбитых силами ПВО крылатых ракетах над территорией Крыма

Власти Крыма заявили, что ПВО РФ сбила ракету в районе Бахчисарая

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Открытое горение ликвидировали в торгово-офисном здании в Щелкове

Самолет турецкой авиакомпании при посадке в Перми выкатился за полосу на 50 метров. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Борт летел из Антальи. Как сообщили очевидцы, самолет якобы не успел затормозить и при посадке Boeing 737 вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы на траву.

По данным транспортной прокуратуры, на борту находились 174 пассажира, в том числе 26 детей и семь членов экипажа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика