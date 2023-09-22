Самолет турецкой авиакомпании выкатился за полосу на 50 метров в Перми

Самолет турецкой авиакомпании при посадке в Перми выкатился за полосу на 50 метров. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Борт летел из Антальи. Как сообщили очевидцы, самолет якобы не успел затормозить и при посадке Boeing 737 вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы на траву.

По данным транспортной прокуратуры, на борту находились 174 пассажира, в том числе 26 детей и семь членов экипажа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.