Российские спасатели за сутки обследовали более 20 тыс “квадратов” в Ливии

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Российские спасатели за сутки обследовали более 20 тысяч квадратных метров после наводнения в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

Спасатели МЧС России нашли тела 23 погибших в труднодоступных местах, еще двоих погибших достали из-под завалов.

“В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчётами и с применением беспилотных авиационных систем проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, десять километров береговой линии и 33 тысячи квадратных метров акватории. В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших”, – сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, сообщается, что российские водолазы достают затонувшие лодки и автомобили. Всего за прошедшие дни спасатели проработали более 530 тысяч квадратных метров территории.

Ранее сообщалось, что в Ливии, где произошло сильное наводнение, российские спасатели МЧС работают на самых сложных участках и помогают местным спасателям. В рамках работы российские подразделения МЧС откачивают воду из затопленных подвалов и разыскивают тела погибших граждан. Также они проводят очистку береговой линии.