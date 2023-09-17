В МЧС РФ заявили, что российские спасатели работают на самых сложных участках в Ливии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ливии, где произошло наводнение, российские сотрудники МЧС работают на самых сложных участках и помогают местным спасателям. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" помогают местным спасателям на тех участках работ, которые требуют особого снаряжения и большого профессионализма", – указано сообщении ведомства.

В рамках работы российские подразделения МЧС откачивают воду из затопленных подвалов и разыскивают тела погибших граждан. Также они проводят очистку береговой линии.

По словам спасателя ЦСООР "Лидер" МЧС России Данила Родина, который в данный момент находится на одном из участков бедствия, местные спасатели также занимаются деятельностью, направленной на поиск тел, однако у них недостаточно сил, средств, снаряжения для продолжения поисков.

Днем 17 сентября спасатели МЧС России приступили к работе в ливийском городе Дерна. В наиболее пострадавших от наводнения районах на сегодняшний день работают 59 спасателей Центра "Лидер", в том числе кинологи. Они исследуют наиболее сложные участки в затопленном городе.

Также российские спасатели доставили в Ливию тридцать тонн гуманитарной помощи для пострадавшего населения. В составе груза аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла, передвижные электростанции.

В воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, которые были вызваны пришедшим в Ливию циклоном "Даниэль", в ряде городов и населенных пунктов на востоке страны образовались паводки.



Российские спасатели начали работать в пострадавшей от наводнения Ливии