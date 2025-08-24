Форма поиска по сайту

24 августа, 12:15

Происшествия

Новости регионов: группа туристов пропала в районе вулкана на острове Итуруп

Новости регионов: Новосибирск затопило после мощного ливня

Москвичка не стала писать заявление в полицию на мужа, который избил ее во дворе дома

Новости мира: Мексику затопило после мощных ливней

Испанский мотогонщик вылетел с трассы на Гран-при Венгрии

Спасатели остановили поиски альпинистки, застрявшей в горах Киргизии

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву

Мигранты устроили массовую драку в Париже

Группа туристов пропала в районе вулкана на острове Итуруп в Сахалинской области. Свой поход десять женщин не регистрировали и отправились в экспедицию только с одним гидом, который, по некоторым данным, пошел по маршруту первый раз. Теперь путешественников ищут спасатели, полиция и добровольцы. По предварительным данным, туристы свернули не в том направлении. В районе вулкана наблюдаются ливни и очень сильный туман. Авиацию для поисков применить пока невозможно из-за плохой видимости

Новосибирск затопило после мощного ливня. Дороги и тротуары ушли под воду. Сильно повреждены автомобили. Многие получили гидроудар и глохли прямо посреди дороги. Досталось также пешеходам. По улицам приходилось добираться буквально вплавь. По прогнозам синоптиков, непогода из области в ближайшее время не уйдет. Город ееё накроют ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

