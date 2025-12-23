Новости регионов: пожар вспыхнул на судне в затоне у Нижнего Новгорода

Пожар вспыхнул на судне "Борской судоремонтной компании" в затоне у Нижнего Новгорода. Как сообщили в МЧС, на плавучем кране загорелось топливо. Один человек погиб. Пламя удалось локализовать.

Полиция начала проверку после появления в Сети видео из Люберец, где курьеры одного из сервисов по доставке еды перевозили детей в сумках на багажниках электровелосипедов. Ранее подобный случай произошел в Москве. Тогда выяснилось, что мужчине не с кем было оставить сына, и он тоже катал его в термокоробе.

В Челябинске следователи приступили к выяснению обстоятельств ДТП, виновник которого попытался скрыться с места происшествия. Он протаранил водителя поврежденного им авто и прокатил его на машине 200 метров. Мужчину задержали, решается вопрос о мере наказания.

