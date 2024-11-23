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23 ноября, 13:15

Происшествия

В СНТ Речник на западе столицы горел частный дом

В СНТ Речник на западе столицы горел частный дом

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В СНТ Речник на западе столицы тушили частный дом. С места ЧП в районе Живописного моста поднимался столб черного дыма. Вскоре пожар удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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