Суд арестовал обвиняемого в убийстве охотника в лесу Подмосковья

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Обвиняемый в убийстве одного охотника и покушении на жизнь другого в подмосковном лесу арестован, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Следователи арестовали мужчину до 18 января 2025 года. Фигуранта обвинили в преступлениях по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. Уточнялось, что 41-летний местный житель подстрелил двух мужчин, осуществлявших охоту. В результате один из них скончался, а другой своевременно получил медпомощь и выжил.

Фигуранта допросили следователи и криминалисты, чтобы выяснить мотив преступления и все обстоятельства. Кроме того, сотрудники органов провели обыск по месту жительства стрелявшего, в ходе которого были изъяты ружья и патроны. После этого мужчину задержали.