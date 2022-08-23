Очевидцы сообщили о горящих гаражах в Измайлове

В Измайлове горят гаражи. Об этом сообщили очевидцы. Судя по кадрам, на месте уже работают спасатели.

Местные жители говорят, что горит там часто. Но до серьезных повреждений в последнее время не доходило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.