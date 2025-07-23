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23 июля, 16:30

Происшествия

Туристы могут столкнуться с отменой и задержками круизов из-за аварии на гидроузле

Туристы могут столкнуться с отменой и задержками круизов из-за аварии на гидроузле

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Круизы из Москвы к городам на Волге временно приостановлены из-за аварии на Городецком гидроузле. Для москвичей и туристов, планировавших речные путешествия, это может означать задержки, отмену или перенос рейсов, а также изменение маршрутов.

Из-за приостановки шлюзования часть круизных туров становится недоступной, а москвичи и гости столицы могут столкнуться с ограниченным выбором речных маршрутов. Кроме того, временное прекращение навигации может привести к росту стоимости круизов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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