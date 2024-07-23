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23 июля, 10:45

Происшествия

Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

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Российская мотобайкер-блогер из России Татьяна Озолина, больше известная в РФ под ником МотоТаня, погибла в ДТП в Турции. По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух мотоциклов, за рулем одного из них была девушка. Сообщается, что блогер скончалась на месте трагедии, второго участника аварии госпитализировали. Татьяна путешествовала по Турции и делилась кадрами со своими подписчиками.

Сильный потоп произошел в индийском Мумбаи. Проливные дожди там не стихают несколько дней – в городе местами выпало до 200 миллиметров осадков. Нарушено движение общественного транспорта, некоторые автобусные маршруты пришлось закрыть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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