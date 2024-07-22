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Новости

22 июля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: две девушки погибли из-за пожара в квест-комнате в Махачкале

Новости регионов: две девушки погибли из-за пожара в квест-комнате в Махачкале

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В Махачкале две девушки погибли из-за пожара в квест-комнате. По словам врачей, они скончались в больнице. Также пострадал один мужчина. В прокуратуре республики рассказали, что, по предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 22 июля. Причина возгорания пока неизвестна. Организована проверка, а ее ход и результаты поставлены на контроль. Специалистам предстоит определить, соблюдали ли в квест-комнате все требования безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Краснодарском крае в городе Апшеронске произошел взрыв газа в торговом центре, из-за чего рухнула большая часть здания и начался пожар. К этой минуте огонь уже потушили. В региональном МВД сообщают о четырех пострадавших. По данным ТАСС, ранены 14 человек. Одна из пострадавших находится в реанимации. На месте ЧП спасатели разбирают завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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