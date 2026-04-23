Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 апреля

Автомобиль каршеринга сбил пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве. Он выехал на тротуар и перевернулся. По словам очевидцев, три человека госпитализированы.

В ближайшие часы дождь в столице сменится мокрым снегом. Ночью возможны заморозки. Водителей также предупредили о скользкой дороге.

Владимир Путин сделал несколько важных заявлений на тему ограничений работы интернета во время совещания с членами правительства РФ. Как подчеркнул глава государства, широкое информирование о возможных ограничениях может помешать безопасности. Речь о ситуациях, когда идет работа по предотвращению терактов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.