Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара на Николоямской улице

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Три человека погибли, еще четыре пострадали.

Возгорание произошло на втором этаже, дым заполнил подъезд. Пожарно-спасательные подразделения спасли 25 человек, в том числе шесть детей.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. К тушению привлекли 86 специалистов и 23 единицы техники.