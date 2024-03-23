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23 марта, 11:15

Происшествия

Не менее 115 человек пострадали и 93 человека погибли в результате теракта в "Крокусе"

Не менее 115 человек пострадали и 93 человека погибли в результате теракта в "Крокусе"

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По информации на 11:00 23 марта, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 93 человека и пострадали не менее 115. В столичных больницах продолжается работа с тяжелыми пациентами.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
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