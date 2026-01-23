Полиция раскрыла кражу более сотни картин из частной коллекции в Подмосковье. В МВД рассказали, что живопись принадлежала одному из ученых и хранилась на чердаке в здании научного института.

Злоумышленник забрался туда, используя пожарную лестницу. Кроме того, ему помогла знакомая, которая раньше работала в данной организации и знала, как отключить сигнализацию.

Ущерб превысил 32 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

