Мясо с африканской чумой свиней обнаружили в российских магазинах

В российские магазины попало мясо, зараженное африканской чумой свиней. Отмечается, что речь идет о продукции крупных производителей. Известно, что этот вирус легко распространяется. В связи с этим эксперты начали говорить о возможном дефиците мяса на российском рынке и росте цен на него.

Россельхознадзор в сентябре зарегистрировал около десяти таких случаев. Товар уже изымается из магазинов.

В каких регионах РФ обнаружили африканскую чуму? И насколько это опасно для потребителя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.