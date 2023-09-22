ДТП произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД

Авария с участием двух автомобилей случилась на внутренней стороне 82-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе ДТП движение транспорта затруднено. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что три машины столкнулись на проспекте Генерала Дорохова неподалеку от дома 9. Движение там затруднено. Сейчас уточняются обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших.