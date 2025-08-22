Спасатели могут добраться до застрявшей на пике Победы альпинистки 24 августа

Спасатели могут добраться до российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, 24 августа. Об этом сообщают информационные агентства.

Во время спуска с горы женщина сломала ногу. Она на протяжении 10 дней находится на высоте 7 тысяч метров. На помощь к пострадавшей вылетали два вертолета, однако спасателям не удалось добраться до альпинистки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

