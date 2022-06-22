Пожар охватил около 400 га хвойного леса в Турции

Лесные пожары полыхают в районе турецкого Мармариса уже почти сутки. По данным местной прокуратуры, огонь охватил около 400 гектаров.

Хвойный лес горит в труднодоступной местности, поэтому упор в тушении огня делается на авиацию. В работах задействованы 20 вертолетов и 14 самолетов. Всего пожар тушат порядка 1,5 тысячи человек и 400 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Местные правоохранители выясняют причины произошедшего. По одной из версий, это был поджог. Об этом сообщает ТАСС. Туристы рассказали СМИ о том, что в отелях чувствовался запах гари. А на пляжи прилетает пепел из горящих лесов.

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