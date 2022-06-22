Новости последнего часа: 7 тыс человек эвакуировали из столичного ТЦ из-за возгорания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, около семи тысяч человек эвакуировали из столичного ТЦ "Афимолл" из-за возгорания в вентиляции. Об этом заявили в МЧС.

IKEA устроит распродажу для сотрудников с 27 по 29 июня. Для остальных она начнется 1 июля, сообщили СМИ.

Минфин РФ предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников. Как рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.