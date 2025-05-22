Новости регионов: тела четырех мужчин обнаружили в машине у озера в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружили тела четырех мужчин внутри машины, застрявшей в болотистой местности возле озера. Видимых признаков насильственной смерти нет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Жители одного из сел в Ленинградской области заметили аиста, застрявшего на столбе. Птица находилась там двое суток. С помощью автовышки ее удалось освободить. Аист благополучно вернулся в гнездо, расположенное неподалеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.