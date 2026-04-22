Виновница смертельного ДТП на Садовом кольце оказалась внучкой генерала армии, бывшего первого заместителя управделами президента Николая Аброськина. 29-летняя Анна Владимирова проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца.

В ночь на 21 апреля она на черном автомобиле Mercedes без госномера ехала по Садовой-Черногрязской улице. Пытаясь вписаться в поворот, Владимирова задела дорожное ограждение. Иномарку выбросило через пять полос на встречную. В аварию попали шесть автомобилей. Погибли два человека.

