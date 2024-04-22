Новости регионов: легковой автомобиль влетел в остановку с людьми в Саратове

В Саратове легковой автомобиль врезался в остановку с людьми после аварии с автобусом и двумя другими машинами. По предварительным данным, это произошло после того, как один из водителей потерял управление из-за удара. На данный момент известно о четырех пострадавших. С места аварии их увезли в больницу.

Тем временем в Оренбуржье идет демонтаж дамбы на берегу Урала. Сооружение длиной около 300 метров возводили для защиты микрорайона с населением более пяти тысяч человек. Несколько суток спасатели МЧС России и городские службы возводили дамбу и укрепляли ее грунтом. В пик паводка она выдержала и не дала воде хлынуть в дома. На данный момент ситуация с паводком в регионе стабилизировалась. Уровень воды снижается.

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