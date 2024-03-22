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22 марта, 23:30

Происшествия

Участники группы "Пикник" прокомментировали ЧП в "Крокусе"

Участники группы "Пикник" прокомментировали ЧП в "Крокусе"

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Музыканты из группы "Пикник" прокомментировали случившуюся трагедию в "Крокус Сити Холле". Там перед выступлением исполнителей произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли около 40 человек, свыше 100 пострадали.

"Сегодня в "Крокус Сити Холле" произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации", – заявили они.

Уточняется, что музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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