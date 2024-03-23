Дептранс обеспечит бесперебойную работу автобусов Мосгортранса у "Крокуса"

Фото: Агентство "Москва"

Автобусы особо большого класса Мосгортранса будут работать у "Крокус Сити Холла" столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На случай необходимости на место было направлено 20 автобусов особо большого класса Мосгортранса. Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация", – говорится в сообщении.

Работу автобусов на месте координируют сотрудники службы безопасности движения. До закрытия пассажирам была доступна станция метро "Мякинино".

Более того, благодаря совместной работе правительства Москвы и "Яндекса" поездки пассажиров на такси от "Крокус Сити Холла" сделали бесплатными. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники вооруженной ведомственной охраны правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также специалисты УВД на метрополитене.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

После стрельбы в здании произошло возгорание, которому присвоили ранг повышенной сложности. К настоящему моменту его удалось локализовать.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



Роспотребнадзор призвал граждан не входить на улицу из-за пожара в "Крокусе"