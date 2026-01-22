22 января, 11:45Происшествия
Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Ученик седьмого класса напал на уборщицу в школе Нижнекамска. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.
Мальчик принес в школу нож, сигнальный пистолет и набросился на женщину. На данный момент жизни уборщицы ничего не угрожает, она находится в больнице. Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.
По данным следствия, сам подросток получил травмы после того, как выстрелил из сигнального пистолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.