Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

Ученик седьмого класса напал на уборщицу в школе Нижнекамска. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.

Мальчик принес в школу нож, сигнальный пистолет и набросился на женщину. На данный момент жизни уборщицы ничего не угрожает, она находится в больнице. Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

По данным следствия, сам подросток получил травмы после того, как выстрелил из сигнального пистолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.