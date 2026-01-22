Генконсульство России подтвердило, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что тело мужчины, обнаруженное в проливе Босфор, принадлежит московскому пловцу Николаю Свечникову. Спортсмен пропал полгода назад во время межконтинентального заплыва.

Родители Свечникова приехали в Турцию накануне и сдали анализ для ДНК-экспертизы. Результаты им сообщили через несколько часов. Как заявила родственница пловца Алена Караман, в дальнейшем семье нужно будет провести опознание и решить вопрос о транспортировке тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.