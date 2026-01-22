Новости мира: два человека погибли в Греции из-за наводнения

Сильное наводнение произошло в Греции. 56-летнюю женщину на юге Афин сбил автомобиль, унесенный паводковыми водами. На Пелопоннесе погиб 53-летний офицер береговой охраны – мужчину унесло в море сильной волной.

На центральные районы Турции обрушились аномальные снегопады. В регионе Анатолия под сугробами оказались целые поселки. Ветер сбивает людей с ног, а из-за метели можно легко заблудиться даже в городе. Поэтому местные жители без крайней необходимости не выходят на улицу.

