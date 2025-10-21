Подозреваемый в государственной измене задержан в Москве, сообщили в ФСБ. По версии следствия, он передавал Киеву данные о военных объектах России.

Еще до начала специальной военной операции мужчина ездил на Украину и принимал там участие в политических акциях. Затем он сам вышел на контакт с кураторами из Киева и высылал им данные о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области и Краснодарском крае, а также давал координаты местности для наведения ракет и беспилотников.

