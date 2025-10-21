Форма поиска по сайту

21 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: свыше 120 человек отравились готовыми блюдами из магазинов в Улан-Удэ

Грузовик и мусоровоз столкнулись на трассе М-5 "Урал"

Новости регионов: лавина унесла лыжника в Красноярском крае

Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

Новости мира: в МИД Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций

Два автомобиля такси столкнулись на юго-западе Москвы

Спасатели остановили поиски пропавшего подростка из Лобни

Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

"Московский патруль": мужчина ударил подростка в живот в столице

"Московский патруль": мужчину в столице оштрафовали за преследование студентки

В Улан-Удэ готовыми блюдами из магазинов отравились уже более 120 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии. Госпитализированы 67 человек, из них – 40 детей. У более чем 10 пациентов подтвердился сальмонеллез.

В Колпашевском районе Томской области начался крупный природный пожар. Огонь подступает к одной из деревень и остановить его пока не получается, сообщают местные жители.

На Сахалине заканчивают подготовку к масштабной операции по снятию севшего на мель китайского сухогруза. Сейчас завершены работы по установке крепежных элементов на корпус, установлена и закреплена лебедка, растянуты тросы, уложены блоки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

