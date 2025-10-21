Новости регионов: свыше 120 человек отравились готовыми блюдами из магазинов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ готовыми блюдами из магазинов отравились уже более 120 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии. Госпитализированы 67 человек, из них – 40 детей. У более чем 10 пациентов подтвердился сальмонеллез.

В Колпашевском районе Томской области начался крупный природный пожар. Огонь подступает к одной из деревень и остановить его пока не получается, сообщают местные жители.

На Сахалине заканчивают подготовку к масштабной операции по снятию севшего на мель китайского сухогруза. Сейчас завершены работы по установке крепежных элементов на корпус, установлена и закреплена лебедка, растянуты тросы, уложены блоки.

