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21 октября, 09:45

Происшествия

Новости мира: в США вертолет врезался в радиовышку

Новости мира: в США вертолет врезался в радиовышку

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В США в городе Хьюстон вертолет врезался в радиовышку. После столкновения он загорелся и рухнул на землю. На месте работает полиция и пожарные. По данным властей, в результате крушения вертолета есть погибшие, в том числе дети.

В Пенсильвании кандидат в президенты США Дональд Трамп приготовил несколько порций картофеля фри и бургеров, предложив их посетителям бесплатно. Это произошло после того, как его соперница Камала Харрис заявила, что в студенческие годы работала в общепите. В ответ Трамп решил доказать, что он умеет готовить жареную картошку лучше. До выборов президента США остается чуть больше двух недель.

В итальянской Болонье наводнение, уже третье за год, из-за сильных дождей. Десятки машин и домов оказались затоплены, местные жители подсчитывают убытки. По предварительным данным, один человек погиб. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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