Ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в 4,5 млрд руб

Ущерб от разлива нефти в море под Новороссийском оценили в 4,5 миллиарда рублей. Такие цифры назвали в Росприроднадзоре.

Заплатить должны в Каспийском трубопроводном консорциуме. Однако его руководство не согласно с такими выводами и готово их обжаловать в суде.

Разлив нефти в акватории Черного моря произошел 7 августа. Это случилось при погрузке топлива на греческий танкер "Минерва Симфони". Институт космических исследований Российской академии наук оценил площадь разлива в 85 квадратных километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.