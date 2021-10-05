Безработица в России среди женщин меньше, чем среди мужчин – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Больше 50% женщин официально работают в России, безработица среди них меньше, чем среди представителей мужского пола, заявила директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Елена Аксенова на марафоне "Здоровье женщин – благополучие нации" в рамках III Евразийского женского форума. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловно, в России больше половины женщин работают, официально работают на предприятиях и в организациях… При этом безработица женщин, она меньше, чем безработица среди мужчин", – отметила эксперт.

По ее словам, касаемо трудовой сферы, женщины преобладают в 7 из 18 сфер деятельности человека в городе. В основном это сферы торговли, образования, здравоохранения, бизнеса и администрирования.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует снизить уровень регистрируемой безработицы в стране до 1% к 2030 году. Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму "Содействие занятости населения" опубликовано на официальном портале правовой информации.