Самолет с погибшими в авиакатастрофе президентом и главой МИД Ирана приземлился в Тегеране

В Тегеране приземлился самолет с погибшими в авиакатастрофе президентом и главой МИД Ирана. Их привезли бортом номер один, на котором всегда летал Эбрахим Раиси. Встречали самолет рота почетного караула и делегация министров.

Два человека погибли, более 30-ти получили ранения после того, как в зону турбулентности попал рейс Лондон-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines. Предварительно, погибшие и многие пострадавшие были не пристегнуты. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. "За" проголосовали представители Китая, нашей страны и еще пяти государств. Еще семь высказались против. Резолюция предполагает многосторонние соглашения, которые запрещают размещать в космосе любое вооружение и применять силу.

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